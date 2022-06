Poul Pogba i afërt dhe i shtrenjtë për Juventusin

Pas përfundimit të ekseriencës së tij me Manchester United, duke zgjedhur për të mos e rinovuar kontratën, mesfushori francez duke se është pranë rikthimit te Juventusi.

PSG tentojë të bëjë diçka, por në mëndjen e Pogba ka qenë gjithnjë “Zonja e Vjetër”.

Sipa La Gazzetta dello Sport, francezi do të nënshkruajë një kontratë për 4 vite me një pagë neto prej 10 milion eurosh mes një baze fikse rreth 7.5 ose 8 milion.

Kështu pritet që kostoja totale e transferimit të shkojë në 80 milion euro, pavarësisht se do të me sigurohet me kosto zero./albeu.com