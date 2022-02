Pochettino i vë kusht Man United, kërkon këtë bomber

Trajneri argjentinas ka kërkuar nënshkrimin e Harry Kane si kusht për të trajnuar skuadrën e Old Trafford.

Kërkesa e Pochettino drejtuar Manchester United

Sipas informacioneve të The Telegraph, Mauricio Pochettino i pëlqen ideja për t’u rikthyer në ligën angleze, ku ka trajnuar Southampton dhe Tottenham me rezultate të shkëlqyera. Është pikërisht një futbollist i Spurs që Pochettino do të kishte kërkuar si kusht për të nënshkruar me Harry Kane

Me një kontratë deri në verën e vitit 2024, tani Manchester United kërkon të afrojë sulmuesin britanik për të kënaqur kërkesat e Mauricio Pochettinos. /albeu.com/