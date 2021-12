Pochettino humb reputacionin e tij në dhomat e zhveshjes

Tashmë ka nga ata që fillojnë të dyshojnë në Pochettino vetëm një vit pas ardhjes së tij në PSG. Mënyrat e tij, gjithmonë diplomatike dhe korrekte me lojtarët e tij, mund të jenë kundërproduktive për një dhomë zhveshjeje të përdorur për të pasur shumë fuqi. L’Équipe shpjegon këtë mëngjes se trajneri argjentinas ka humbur reputacionin brenda grupit për të qenë më fleksibël në llogari kur ndoshta do t’i duhej të kishte një dorë më të fortë.

Ndodh, megjithatë, që Pochettino nuk e ka pasur kurrë atë profil. As te Espanyol, as te Southampton, as te Tottenham, aq më pak tani te PSG, ku e di që protagonizmi është i futbollistëve. Ai personazh i bindur ka gjëra të mira, por në klub, për shembull, nuk i pëlqente që trajneri e lejoi grupin të festonte për të festuar Topin e Artë të shtatë të Messit 48 orë pasi u përball me Nice në ligë.

Ujërat u trazuan në Paris pas dy barazimeve që kanë lënë të kuptohet për evolucionin e vogël që ka ndodhur që nga fillimi i sezonit. Gazeta Le Parisien siguron se Messi nuk ndihet vetëm rehat në fushë sepse Pochettino nuk ka arritur të përshtatet me Neymar dhe Mbappé . Gjithnjë sipas këtyre informacioneve, ambienti i lojtarit dyshon në aftësitë taktike të një trajneri që është në dyshim më shumë se kurrë. /albeu.com