Plot 120 milionë euro në arkat e Napolit, “gjiganti” europian ka gati ofertën për Osimhen

Victor Osimhen është një nga lojtarët e shumë kërkuar nga skuadrat big. Sulmuesi prej javësh ka përfunduar në radarët e PSG-së si zëvendësuesi ideal i Kylian Mbappe.

Kampionët e Ligue 1 janë të gatshëm të shpenzojnë milionat për ta transferuar lojtarin e Napolit në Paris. Sipas “La Repubblica” bëhet me dije se parizienët po përgatitin një ofertë 120 milionë euroshe për qendërsulmuesin.

Kjo ofertë do të mbërrijë në zyrën e Napolit në merkaton e verës. Gjithçka është në dorën e Aurelio de Laurentiis i cili do të vendosë mbi largimin e Osimhen. Kujtojmë se ky i fundit ka kontratë të vlefshme me napolitanët deri në qershor të vitit 2026. /newsport.al/