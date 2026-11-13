Pio Esposito shpjegon lotët pas golit: Doja që të harrohej gabimi i vëllait tim

Pio Esposito shpjegon lotët pas golit: Doja që të harrohej gabimi i vëllait tim

Pio Esposito u bë sërish protagonist për kombëtaren e Italisë. Sulmuesi i Interit, i lindur në vitin 2005, realizoi dy gola ndaj Francës. Ai shpërtheu në lot pasi shënoi nga pika e bardhë dhe e çoi rezultatin në 3-1, vetëm pak minuta pasi vëllai i tij, Sebastiano, kishte humbur një penallti.

Pas ndeshjes, Esposito foli për RAI-n mbi emocionet e atij çasti. Ai tha se ndiente një përgjegjësi më shumë: t’i bënte njerëzit të harronin gabimin e vëllait. Ta shihte Sebastianon të humbiste penalltinë kishte qenë e vështirë edhe për të. Sipas Pios, të dy ishin në listën e golave, ndërsa Seba kishte shënuar nga penalltia më shumë se kushdo tjetër në ekip.

Të lidhura

None found

Ai kujtoi edhe penalltinë që humbi në Zenicë, në ndeshjen eliminatore kundër Bosnjë-Hercegovinës, pas së cilës Italia mbeti jashtë Kupës së Botës për herë të tretë radhazi. Esposito u shpreh se, sa herë i afrohet pikës së penalltisë, ai është kujtimi që i vjen në mendje dhe se nuk mund t’i shmangej përgjithmonë.

Italia po përpiqet të rimëkëmbet dhe ka marrë katër nga gjashtë pikët kundër Francës. Esposito tha se skuadra po punon hap pas hapi dhe se ka bërë përparim që prej humbjes ndaj Belgjikës. Ai e përshkroi ekipin si të ri, me kombinimin e duhur, por theksoi se i duhet kohë.

Me 9 gola, Pio Esposito renditet përkrah Francesco Tottit në listën e golashënuesve më të mirë të të gjitha kohërave të kombëtares. Në fund, ai tha se këto shifra e lumturojnë shumë. Fanellën e Italisë e quajti të rëndësishme dhe kujtoi se të gjithë ëndërrojnë të luajnë me të që fëmijë, ndaj veshja e saj mbetet gjithmonë një nder.


Shtuar 13.11.2026 11:37

Tags: , , , ,
VIDEO/ Drilon Rama mposht Aro Schawartz në Shtutgart, e vë në lojë gjatë ndeshjes

VIDEO/ Drilon Rama mposht Aro Schawartz në Shtutgart, e vë në lojë gjatë ndeshjes
Sport5” kritikon lojtarët e Kosovës që ulën kokën gjatë himnit izraelit

Sport5” kritikon lojtarët e Kosovës që ulën kokën gjatë himnit izraelit
Nga bashkimi i shqiptarëve te fitoret në Australi, rrugëtimi i ekipit “UÇK” në Sydney

Nga bashkimi i shqiptarëve te fitoret në Australi, rrugëtimi i ekipit “UÇK” në Sydney
Play-off-i i Ligës së Kombeve: nga Uellsi e Kroacia te Gjermania e Belgjika, cilat skuadra mund t’i dalin përballë Kosovës?

Play-off-i i Ligës së Kombeve: nga Uellsi e Kroacia te Gjermania e Belgjika, cilat skuadra mund t’i dalin përballë Kosovës?
Spanja dhe Franca synojnë të presin finalet e Ligës së Kombeve, UEFA vendos pas shortit

Spanja dhe Franca synojnë të presin finalet e Ligës së Kombeve, UEFA vendos pas shortit
Zhegrova dhe Hoxha largohen nga grumbullimi i Kosovës

Zhegrova dhe Hoxha largohen nga grumbullimi i Kosovës
Festë në ekipin e Maran para ndeshjes, Duka uron sulmuesin Seferi

Festë në ekipin e Maran para ndeshjes, Duka uron sulmuesin Seferi
Ardian Krasniqi mposht Ricardo Guarapanas me nokaut në raundin e tretë, arrin 14 fitore në 14 meçe

Ardian Krasniqi mposht Ricardo Guarapanas me nokaut në raundin e tretë, arrin 14 fitore në 14 meçe
grandpashabet facebookBursa Escortgrandpashabet facebookjojobetgrandpashabet resmi girişgrandpashabet resmi girişgrandpashabet resmi girişgrandpashabetgrandpashabet girişkahraman haberdeneme bonusu veren sitelercasinofast güncel girişgrandpaşhabetonline notarystarzbetgiftcardmall/mygiftextrabetjojobetkavbetgrandpashabet girişjojobetjojobet