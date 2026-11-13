Pio Esposito shpjegon lotët pas golit: Doja që të harrohej gabimi i vëllait tim

Pio Esposito u bë sërish protagonist për kombëtaren e Italisë. Sulmuesi i Interit, i lindur në vitin 2005, realizoi dy gola ndaj Francës. Ai shpërtheu në lot pasi shënoi nga pika e bardhë dhe e çoi rezultatin në 3-1, vetëm pak minuta pasi vëllai i tij, Sebastiano, kishte humbur një penallti.
Pas ndeshjes, Esposito foli për RAI-n mbi emocionet e atij çasti. Ai tha se ndiente një përgjegjësi më shumë: t’i bënte njerëzit të harronin gabimin e vëllait. Ta shihte Sebastianon të humbiste penalltinë kishte qenë e vështirë edhe për të. Sipas Pios, të dy ishin në listën e golave, ndërsa Seba kishte shënuar nga penalltia më shumë se kushdo tjetër në ekip.
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Ai kujtoi edhe penalltinë që humbi në Zenicë, në ndeshjen eliminatore kundër Bosnjë-Hercegovinës, pas së cilës Italia mbeti jashtë Kupës së Botës për herë të tretë radhazi. Esposito u shpreh se, sa herë i afrohet pikës së penalltisë, ai është kujtimi që i vjen në mendje dhe se nuk mund t’i shmangej përgjithmonë.
Italia po përpiqet të rimëkëmbet dhe ka marrë katër nga gjashtë pikët kundër Francës. Esposito tha se skuadra po punon hap pas hapi dhe se ka bërë përparim që prej humbjes ndaj Belgjikës. Ai e përshkroi ekipin si të ri, me kombinimin e duhur, por theksoi se i duhet kohë.
Me 9 gola, Pio Esposito renditet përkrah Francesco Tottit në listën e golashënuesve më të mirë të të gjitha kohërave të kombëtares. Në fund, ai tha se këto shifra e lumturojnë shumë. Fanellën e Italisë e quajti të rëndësishme dhe kujtoi se të gjithë ëndërrojnë të luajnë me të që fëmijë, ndaj veshja e saj mbetet gjithmonë një nder.