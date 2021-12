Philipe Coutinho kthehet në Brazil?

Siç raportohet nga gazetari Bruno Andrade, nga UOL, Philippe Coutinho është i gatshëm të kthehet në Brazil për të luajtur si huazim për të paktën gjashtë muaj, në mënyrë që të fitojë opsione për të qenë në listën përfundimtare të Tite për Kupën e Botës të Katarit në 2022. Atletico de Mineiro dhe Palmeiras janë opsionet e para që ai ka në tavolinë.

Coutinho, i cili është i vetëdijshëm se nuk do të ketë opsione me Xavi sapo të rikuperojë të gjitha lojtarët e tij, ka objektivin kryesor që të jetë në gjendje të luajë Kupën e Botës. Por kjo do të arrihet me minuta dhe në mungesë të ofertave nga klubet evropiane, ai ka hapur rrugën braziliane. Huazimi, gjithmonë sipas Bruno Andrades, mund të jetë edhe për një vit të plotë, megjithëse ky opsion është më pak i mundshëm.

Barça punon për të lehtësuar masën e pagave dhe prej disa sezonesh po përpiqet të heqë qafe Coutinhon, i cili tashmë ishte i huazuar te Bayern Munich. Sezonin e kaluar ai nuk ishte në gjendje të drejtohej dhe gjithashtu pësoi një dëmtim të rëndë në gju.

Barça është shfaqur gjithmonë se ka bërë përpjekje për ta rikuperuar për kauzën, dhe ka deklarata të Koeman dhe Xavi për ta mbrojtur, por ata nuk besojnë në të për një kohë të gjatë. Tani Coutinho fillon të kuptojë se qëndrimi i tij jo fleksibël për të mos u larguar nga klubi mund ta lërë atë pa një Kupë Bote dhe, edhe nëse nuk heq dorë nga paratë, ai ka hapur derën drejt Brazilit për të mos humbur trenin e Katarit. /albeu.com