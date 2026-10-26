Përplasjet pas derbit të Stambollit, Brown dhe Bardakci ndëshkohen me karton të kuq

Përplasjet pas derbit të Stambollit, Brown dhe Bardakci ndëshkohen me karton të kuq

Galatasaray triumfoi 2-1 ndaj Fenerbahçes, por derbi i Stambollit vijoi me tensione edhe pas përfundimit të takimit.

Pas vërshëllimës së fundit, lojtarët e të dyja skuadrave u përfshinë në përplasje, raportojnë mediat turke.

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Në episodet e tensionuara u përmendën Kerem Akturkoğlu dhe Roland Sallai, ndërsa një tjetër konflikt përfshiu Archie Brownin dhe Abdülkerim Bardakcin.

Videot e publikuara në mediat turke tregojnë se situata u rëndua dhe policia u detyrua të ndërhynte për të ndarë futbollistët. Sipas raportimeve, përplasjet vijuan edhe në tunelin që të çon drejt dhomave të zhveshjes.

beIN Sports raporton se arbitri Atilla Karaoglan përdori kartonët e kuq pas incidentit. Abdülkerim Bardakci i Galatasarayt dhe Archie Brown i Fenerbahçes raportohet se u përjashtuan.

Disa raportime flasin gjithashtu për një përplasje fizike mes Brownit dhe Bardakcit, megjithëse detajet e plota pritet të sqarohen përmes pamjeve dhe raportit zyrtar të ndeshjes.


Shtuar 26.10.2026 23:06

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