Përfundon telenovela e merkatos, ylli i Chelseat transferohet në Spanjë për 40 milionë euro

Conor Gallagher do të jetë lojtari më i ri i Atletico Madrid. Mesfushori anglez ka vendosur që të mbyllë aventurën e tij me Chelsean për të nisur një të re në Spanjë me kryeqytetasit.

Ylli i “Bluve të Londrës” më në fund vendosi për të ardhmen. Atij i ishte bërë me dije prej kohësh që nuk është në planet e klubit, por telenovela e merkatos për të zgjati disa muaj.

Tashmë gjithçka është vendosur dhe 24 vjeçari do t’i bashkohet Atleticos në La Liga.

Këta të fundit do të paguajnë rreth 40 milionë euro për të siguruar shërbimet e anglezit, teksa pritet që ky operacion të finalizohet nga momenti në moment.