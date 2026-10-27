Performanca e Yassir Zabirit në La Liga tërheq Barcelonën, Deco shqyrton mundësinë e transferimit

Barcelona po ndjek me interes zhvillimet rreth sulmuesit maroken Yassir Zabiri, i cili po shkëlqen me Racing Santander. Paraqitjet e tij kanë tërhequr vëmendjen e drejtorit sportiv të klubit katalunas, Deco.
Futbollisti 21-vjeçar është huazuar nga Rennes te ekipi spanjoll deri në qershor të vitit 2027. Në dhjetë ndeshje të La Ligës, ai ka realizuar tetë gola dhe është shndërruar në një prej sulmuesve më produktivë të kampionatit.
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Forma e Zabirit e ka bërë Barcelonën ta shqyrtojë si një mundësi për të forcuar repartin e sulmit. Mosha e tij, numri i golave dhe përshtatja e shpejtë me futbollin spanjoll janë faktorët që e kanë futur në vëmendjen e klubit.
Me tetë gola pas dhjetë xhirosh, marokeni ka shënuar po aq sa Lamine Yamal dhe renditet mes golashënuesve më të dalluar. Përpara tij janë Raphinha dhe Kylian Mbappe.
Interesimi i katalunasve ndikohet edhe nga kostoja e mundshme e transferimit. Rennes e mori Zabirin nga Famalicao për rreth 10 milionë euro, ndërsa paraqitjet në Spanjë ia kanë çuar vlerën e tregut në afërsisht 20 milionë euro.
Megjithatë, realizimi i një marrëveshjeje duket i ndërlikuar. Racing Santander e ka sulmuesin në huazim deri më 30 qershor 2027 dhe nuk ka të drejtë blerjeje. Ndërkohë, kontrata e tij me klubin francez skadon në vitin 2029.
Një tjetër pengesë është klauzola e lirimit, e cila është më e lartë se 20 milionë euro.
Rennes mbetet klubi që kontrollon të ardhmen e futbollistit dhe nuk mund ta ndërpresë huazimin para kohe gjatë këtij sezoni. Kjo e vështirëson çdo tentativë për transferimin e tij në afatin kalimtar të janarit.