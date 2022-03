Pasojat e rënda të “lamtumirës” së Abramovich

Roman Abramovich njoftoi se, pas 14 vitesh si pronar i Chelsea-t dhe si pasojë e konfliktit mes Ukrainës dhe Rusisë, skuadra londineze ishte në shitje . Megjithatë, dhe sipas raportimeve nga Anglia, ‘lamtumirë’ e tij nuk mund të jetë e vetmja që ndodh në Stamford Bridge. “Burime të shumta brenda dhe jashtë klubit kanë frikë se personeli kryesor si Bruce Buck, Marina Granovskaia dhe Petr Cech do të ndjekin Abramovich nga dera e daljes,” raportojnë ata në The Athletic . Dhe pikërisht largimi i këtyre anëtarëve të direktivës blu do të sillte një sërë problemesh në fushën sportive, si shitja e disa lojtarëve të rëndësishëm që nuk ishte planifikuar.

Ndërsa Buck gjithashtu iu bashkua klubit në 2004 dhe, përveç shërbimit si kryetar, është bërë këshilltari i besuar i Abramovich, Granovskaia ka qenë në krye të transferimeve te Chelsea që nga viti 2014 dhe “mund të largohet nga klubi në javët e ardhshme” . Përveç kësaj, në rastin e atij që ka qenë një nga krahët e djathtë të Roman Abramovich për më shumë se dhjetë vjet, të gjitha operacionet e rinovimit që ai kishte në tryezë (Antonio Rudiger, César Azpilicueta ose Andreas Christensen) mund të dështonin. Ndër operacionet e kryera nga Marina Granovskaia, dallohen korporatat e Kai Havertz dhe Romelu Lukaku, përkatësisht për 80 milion dhe 115 milion euro.

Në të njëjtën kohë, nga Anglia pohojnë se me shitjen e Chelseat nga miliarderi rus, “stabiliteti financiar i klubit është vënë në pikëpyetje pas largimit të Abramovich” . Në 14 vitet e mandatit, miliarderi rus ka investuar 1500 milionë paund (më shumë se 1800 milionë euro) në ekipin londinez. Në këtë mënyrë, dhe përkundër faktit se tashmë ka personalitete të interesuara për të ofruar ofertë për kutinë blu , zgjidhja për qëndrueshmëri mund të shkojë përmes “bërjes së parave me disa lojtarë të nivelit të lartë” , të cilëve nuk ishte planifikuar t’u shitej gjatë tregu i verës së ardhshme..