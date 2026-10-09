Pas më shumë se 500 ditësh mundimesh, ylli suedez i Tottenhamit më në fund u kthye në fushë

Dejan Kulusevski, 26-vjeçari i kombëtares suedeze dhe i Tottenham Hotspur, ka hedhur një hap vendimtar drejt rikthimit të plotë, pas një dëmtimi të rëndë që e la jashtë fushës për më shumë se 500 ditë.
Siç raporton London Evening Standard, gjatë ndërprerjes ndërkombëtare Kulusevski mori pjesë në një miqësore stërvitore, e cila shënoi paraqitjen e tij të parë në çdo lloj ndeshjeje që nga maji i vitit 2025.
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Ndeshja u zhvillua në qendrën stërvitore Hotspur Way, në formatin 11 kundër 11. Kulusevski u rreshtua me lojtarët e skuadrës së parë të Tottenhamit, përballë një formacioni të përzier mes ekipeve U-21 dhe U-18.
Ende nuk ka të dhëna për minutat që luajti apo për cilësinë e paraqitjes së tij, por vetë fakti që ai zbriti në fushë pas një periudhe kaq të gjatë rehabilitimi përbën një arritje domethënëse për 26-vjeçarin.
Një dëmtim që në fillim dukej i parëndësishëm u shndërrua në një kalvar të vërtetë
Ndeshja e fundit zyrtare e Kulusevskit daton në maj të vitit 2025, kur Tottenhami u mposht 0-2 nga Crystal Palace. Menjëherë pas asaj ndeshjeje, ai pësoi një dëmtim në kapakun e gjurit, i cili doli të ishte shumë më i ndërlikuar nga ç’ishte parashikuar në fillim.
Fillimisht, trajneri i Tottenhamit, Ange Postecoglou, e cilësoi problemin si diçka të vogël, por në realitet suedezit iu deshën dy ndërhyrje kirurgjikale brenda dhjetë muajve. Komplikacionet dhe procesi i zgjatur i rikuperimit bënë që ai të humbiste pjesën e mbetur të sezonit 2024/25, të gjithë sezonin pasardhës dhe nisjen e atij aktual.
Në fillim të shtatorit ai iu bashkua sërish stërvitjeve me ekipin e parë, por u detyrua shpejt të tërhiqej për shkak të shqetësimeve të reja fizike. Në atë periudhë, trajneri Roberto De Zerbi shpjegoi se ndërprerje të tilla janë krejt normale për futbollistët që kanë munguar kaq gjatë.
Që atëherë, Kulusevski është rikthyer pranë bashkëlojtarëve dhe më në fund ka marrë pjesë në një ndeshje stërvitore, e para që nga momenti i dëmtimit.
Tottenhami po tregohet i kujdesshëm me rikthimin e tij
Megjithë zhvillimet inkurajuese, mbetet e pasigurt se kur do ta shohim Kulusevskin sërish në Premier League. Stafi mjekësor i klubit, nën drejtimin e Dan Leëindon, po e ndjek nga afër progresin e tij dhe nuk ka ndërmend të bëjë hapa të nxituar.
Suedezi nuk ka luajtur ende asnjë minutë nën urdhrat e De Zerbit, i cili mori drejtimin e ekipit gjatë mungesës së tij. Një rikthim i Kulusevskit do të ishte një injeksion i madh morali për klubin londinez, që po kalon një nisje sezoni katastrofike.
Pas pesë javësh kampionat, Tottenhami ndodhet në vendin e fundit të tabelës, me vetëm dy pikë dhe dy gola të shënuar. Ata nuk kanë arritur asnjë fitore, pavarësisht se gjatë verës investuan më shumë se 340 milionë euro për afrime të reja.
Situata përkeqësohet edhe nga vërshimi i dëmtimeve. Mykhailo Mudryk, Xavi Simons dhe Wilson Odobert janë jashtë fushës, ndërsa Micky van de Ven, Jan Paul van Hecke dhe Pedro Porro pësuan probleme të reja gjatë ndërprerjes ndërkombëtare.
Të shtunën Tottenhami do të udhëtojë drejt Old Trafford për t’u përballur me Manchester Unitedin, por nuk pritet që Kulusevski të jetë i gatshëm për atë takim.