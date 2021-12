Pas Lenglet, edhe Dani Alves rezulton pozitiv me Covid-19

FC Barcelona ka komunikuar se Clement Lenglet dhe Dani Alves kanë rezultuar pozitivë me Covid-19 dhe nuk do t’i bashkohen seancës së parë stërvitore nesër të martën në orën 18:00 nën komandën e Xavi Hernandez në Ciutat Esportiva Joan Gamper de Sant Joan Despi pas festat e Krishtlindjeve.

Klubi ka raportuar se lojtarët janë në gjendje të mirë shëndetësore dhe se janë të izoluar në shtëpitë e tyre përkatëse. Barça tashmë ka njoftuar autoritetet kompetente.

Lenglet , siç ka mësuar MD, ka rezultuar pozitiv me koronavirus gjatë pushimeve të tij në Francë dhe do ta kishte pasur tashmë sëmundjen prej tre ditësh.

Në rastin e Dani Alves, është një pengesë për Xavi , jo sepse ai do të bënte debutimin e tij zyrtar më 2 janar në Mallorca, pasi shkarkimi nuk do të procedohej për shkak të çështjeve burokratike deri më 3 janar, por do të të fillojë të jetë i rëndësishëm, ndoshta më 5 janar në Linares në Copa. /albeu.com