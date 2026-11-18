Partizani ka përfunduar seancën stërvitore të ditës, teksa klubi ka shpërndarë në rrjetet sociale pamje nga puna e ekipit. Në to vihet re qartë përqendrimi i futbollistëve në ushtrimet e përcaktuara nga trajneri Mislav Karoglan.
Të kuqtë do të ndeshen me Vllazninë më 21 nëntor, në stadiumin “Air Albania”, me fillim në orën 18:30.
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Megjithëse vijnë nga dy fitore radhazi në Abissnet Superiore, kryeqytetasit ndodhen ende në pozitën e fundit të renditjes me 10 pikë, por diferenca me skuadrat e tjera mbetet e vogël. Në përballjet me Teutën dhe Laçin, Partizani ka shfaqur qëndrueshmëri në repartin e prapavijës, duke mos pësuar asnjë gol.