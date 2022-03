Pamjet po bëhen virale, shihni simulimin më të shëmtuar në historinë e futbollit (VIDEO)

Son ishte protagonist në fitoren e djeshme të Tottenham ndaj Ëest Ham, por sulmuesi është duke u përfolur shumë në internet për gjestin e tij të shëmtuar që bëri në fushën e lojës.

Kur sulmuesi i Spurs ishte drejtuar për te këndi që të ekzekutonte një goditje këndore, Zouma i Ëest Ham goditi topin në drejtim të këmbës së Son me një fuqi shumë të lehtë.

Në këtë moment, Son rrëzohet në tokë sikur topi e kishte goditur atë fortë. Simulimi i pastër dhe i turpshëm nga një lojtar si Son, u bë me shpejtësi virale në internet./ h.ll/albeu.com

Did Son actually just dive after having the ball tapped at him? pic.twitter.com/MiIa9XgLqS

