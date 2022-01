Myrto Uzuni është pranë kalimit në LaLiga në limitet e merkatos. Sulmuesi anësor i Ferencvaros mund të nënshkruajë me Granada.

Marrëveshja do të mbyllet për 3 milion euro sikurse raportojnë mediat në Hungari. Sulmuesi nuk është grumbulluar fare për ndeshjen me Ujpest.

Uzuni ka spikatur me Ferencvaros me 36 gola e 14 asiste në 67 ndeshje dhe tani po tentohet arritja e marrëveshjes me spanjollët. /albeu.com