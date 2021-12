Paga e Kepas vështirëson nënshkrimin e tij me Lazion

Kepa vazhdon të jetë opsioni i preferuar i Maurizio Sarrit për të forcuar mbrojtjen dhe fakti është se trajneri italian dëshiron të takohet sërish me baskun, por këtë herë në Romë. Reprezentuesi spanjoll s’po po hyn në planet e Tuchel dhe largimi i tij duket se është zgjidhja më e mirë për të gjitha palët.

Nga Londra e dinë se do të jetë e vështirë të rikuperohen 80 milionë euro të investuara për portierin, në mënyrë që të kënaqen me futjen e një shume simbolike dhe të kursejnë pjesën tjetër të pagës.

Tani problemi kryesor do të ishte teprica e lojtarëve të Lacios që do të duhet të lirojnë një nga dy portierët (Pepe Reina dhe Thomas Strakosha). Me një kontratë në fuqi deri në qershor 2025, Kepa nuk është i gatshëm të heqë dorë nga paga 7 milionë euro, ndaj nga Roma do të duhet të lehtësojnë masën e pagave për të marrë përsipër operacionin. /albeu.com