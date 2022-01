Oscar, kopertina e Barcelonës

Klubi i Barcelonës nuk ndalet. Pasi rinovoi Umtiti për t’i hapur rrugë mbishkrimit të Ferran Torres , ai vazhdon të lëvizë në treg.

Marcelo Bechler , gazetari që njoftoi nënshkrimin e Neymar nga PSG, hedh bombën, Xavi mendon për Oscar dos Santos . Braziliani, i cili do të nisë sezonin e tij të pestë në Kinë pavarësisht se është 30 vjeç, do të vinte për të plotësuar rolin e Coutinhos . Ai tashmë shkëlqeu te Chelsea , nga i cili iu bashkua bumit të artë të futbollit në vendin aziatik disa vite më parë. Në fakt, ai ishte pionieri dhe mbetet ende blerja më e shtrenjtë në historinë e vendit.

Me një kontratë deri në vitin 2024, Alemany do t’i duhej të bënte përsëri dantella për ta sjellë atë me kosto zero në një tjetër operacion financiar shumë kompleks. Pas kufirit të pagave të vendosura nga Federata Kineze e Futbollit, paga e tij u ul nga 24 milionë euro neto në 2.5 milionë. Edhe pse me siguri, e plotësuar nga bonuse të mëdha shtesë.r.t/albeu.com