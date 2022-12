“Oli dhe Benxhi” përmbysin gjithçka ndaj Spanjës, Japonia do të përplaset me Kroacinë në 1/16 (VIDEO)

Japonia ka mundur të bëjë sot një natë magjike ndaj Spanjës duke fituar me rezultatin 2-1.

Spanjollët kaluan në avantazh në minutën e 11-të me anë të Morata pas një asistimi nga Azipilicueta. Ky interval kohor ishte pak intensive në aspektin e ndërhyrjeve, pasi Japonia mori 3 kartona të verdhë.

Pjesa e dytë ishte bëefasuese për iberikët. Në minutën e 48-të Doan shënon duke barazuar shifrat.

Por nuk kaloi shumë dhe Japonia përmbys rezultatin në minutën e 51-të me anë të Tanaka, ku VAR e vonoi konfirmimin pasi po shikonte për parregullsi, por në fund goli ishte i rregullt.

Spanja luajti pjesën e mbetur komplet në fushën e aziatikëve, por nuk po gjenin rrugën e golit.

Japonia me këtë fitore e përfundon aventurën e grupeve në vendin e parë dhe do të ndeshet me Kroacinë, ndërsa Spanja në vendin e dytë dhe gjen Marokun. Gjermania dhe Kosta Rika jashtë Kupës së Botës./ h.ll/albeu.com

⚽️ GOAL! 🇪🇸 Alvaro Morata gives Spain the lead over Japan#LaRoja | #FIFAWorldCup

pic.twitter.com/g6JEDiwZOD — Fast Footy Goals (@fast_footygoals) December 1, 2022

Doan levels it up 🇯🇵

Horrible goalkeeping from Simon. 🇯🇵 Japan 1-1 Spain 🇪🇸pic.twitter.com/XNRS0Q0rS8 — FIFA World Cup 2022 (@2022_QatarWC) December 1, 2022