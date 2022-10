“Objektivi për të qenë pjesë e EURO 2024 është real”, Duka pas shortit: Shmangëm ekipe të mëdha

Menjëherë pas hedhjes së shortit të EURO 2024 nga Gjermania për “Supersport” ka folur edhe presidenti i FSHF-së, Armando Duka.

Duka e ka cilësuar të pranueshëm shortin e Euro 2024 që vendosi Shqipërinë në Grupin E përkrah Polonisë, Republikës Çeke, Moldavisë dhe Ishujve Faroe.

“Të gjitha skuadrat janë të mira, mund të ishte më keq. Short i pranueshëm, nëse Grupi B dhe C ishin vërtetë grupe shumë të vështira duke pasur parasysh skuadrat. Në grupin tonë janë ndeshje që mund t’i luash, padyshim që janë ekipe të forta të gjithë. Por mund ti luash e bësh çdo rezultat, është real objektivi për të qenë pjesë e EURO 2024.

E ardhmja e Rejas? Sot jemi për shortin e pastaj do të bisedojmë për vazhdimin, siç kemi biseduar gjithmonë me trajnerin për të gjithë vendimet që kemi marrë. Do të diskutojmë për të mirën e Shqipërisë dhe jo për të mirën e çdo individi qoftë Reja apo kushdo tjetër.

Nuk mund të mendosh nga shorti që jemi kualifikuar apo eliminuar, duhet të mendosh nga ekipi në fushe, si të përgatitësh ndeshjen e si të përfundosh. Kur kemi parë shortin e 2016 kemi menduar se ishte grup i pakalueshëm por rezultoi grupi më i kalueshëm në historinë e Shqipërisë. Nëse futbollistët apo do të mendojnë se ky është grup i lehtë, do të bëjnë më keq se eliminatoret paraardhëse. Duhet të mendojnë se është grup i fortë se Polonia është pjesëmarrëse në Europiane, Çekia gjithashtu, Ishujt Faroe morën rezultat me Turqinë, Moldavia është një ekip i mirë. Të gjithë janë skuadra të forta e duhet të bësh mirë që të arrish objektivin.

Konsiderojnë dy skuadrat poshtë me diferencë cilësore në krahasim me Poloninë dhe Çekinë, por po të ishin pak më të forta do të ishin pak më mirë me ne. Ata do të kërkojnë të bëjnë pikë dhe objektivi i tyre do të jetë Shqipëria dhe jo ata sipër. Ekipe më të forta do të kishte më shumë mundësi për të marrë pikë ndaj ekipeve më sipër.

Grupi me 5 është më pak impenjativ, nuk është se kam ndonjë pishman, pse nuk patëm ndonjë skuadër të 6 qoftë edhe për përfitim financiar. Ato ditë do të plotësohen me ndeshje miqësore dhe do të jemi me të njëjtin intensitet. Por nuk luhet më me të njëjtën frekuencë si zyrtare. E dëshiroja para shortit që të ishim në një grup me 5”, tha Duka