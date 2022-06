Liverpool e ka bërë goditje e madhe. Drejtuesit e klubit i kanë bërë një dhuratë trajnerit Jurgen Klopp për sulmin.

Darëin Nunez do të bashkohet me anglezët, pasi u arriti marrëveshje me klubin e Benfica për shumën e 80 milionë eurove, shumë që mund të bëhet 100 milionë euro me bonuse.

Ditën e sotme uruguaiani do të fluturojë drejt Anglisë, për të kompletuar transferimin në Premier League.