Nuk ngopet me Taremin, Interi e do edhe yllin e Napolit

Interi është gati të mirëpresë iranianin Mehdi Taremin në verë dhe ka filluar të synojë edhe sulmuesin e Napolit, Giacomo Raspadori.

Nerazzurrët po përgatiten për një sezon të ngarkuar 2024/25, duke konkurruar në fronte të shumta duke përfshirë Serie A, Ligën e Kampionëve dhe Kupën e Botës për Klube. Si të tillë, ata po kërkojnë të forcojnë skuadrën me mbulesë në të gjithë fushën.

Interi ka vendosur tashmë një marrëveshje me Taremin, gati për të mirëpritur sulmuesin iranian në një transferim të lirë në verë, dhe ata po kërkojnë gjithashtu një mundësi tjetër për të forcuar vijën e parë të Simone Inzaghit, me të ardhmen e Alexis Sanchez dhe Marko Arnautovic të mbuluara me dyshime.

Sipas Corriere dello Sport, Interi është i interesuar të marrë Raspadorin nga Napoli në verë, duke besuar se fleksibiliteti i tij taktik mund të jetë çmuar për sistemin me dy sulmues të Inzaghit.

Pasi fitoi Scudetton sezonin e kaluar, sulmuesi 24-vjeçar italian ka luftuar për të bërë një sezon bindës këtë sezon, duke arritur vetëm pesë gola dhe tre asistime në 39 paraqitje në të gjitha garat.

Raspadori është kontraktuar me Napolin deri në qershor të vitit 2028 dhe pritet të kushtojë të paktën 30-40 milionë euro në afatin kalimtar të verës së ardhshme. /Telegrafi/