Notat e Kombëtares/ Asllani më i miri në fushë, Hysaj dhe Muçi plotësojnë “podiumin”

Notat e Kombëtares/ Asllani më i miri në fushë, Hysaj dhe Muçi plotësojnë “podiumin”

Kombëtarja shqiptare mori një fitore të rëndësishme ndaj Finlandës, duke hedhur një tjetër hap të madh drejt objektivit në Ligën e Kombeve. Kuqezinjtë triumfuan në “Air Albania”.

Ndeshjen e vendosi “magjia” e Muçit dhe goli i Manajt me kokë pas krosit të Hysajt.

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Për sa i përket notave të faqes së specializuar të statistikave “Sofa Score”, lojtari kuqezi me vlerësimin më të lartë rezulton Kristjan Asllani, i cili ka marrë notën 8.1.

“Podiumin” ndërkohë e plotësojnë Hysaj dhe Muçi, që janë vlerësuar me notën 7.9. Paraqitje tepër pozitive edhe për Ismajlin, Berishën, Pilon, Mitaj dhe Manajn.

Për më tepër shikoni listën e plotë të vlerësimeve të futbollistëve të Kombëtares pas triumfit 2 me 0 ndaj Finlandës.


Shtuar 13.11.2026 07:25

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