Një udhëtim në botën e “pleshtit”, nga përkrahja e Maradonës deri te kurajo e miqve/ Lionel Mesi, në “Majën e Olimpit”

26 qershor 2016. “East Rutherford, estado de New Jersey”. Lionel Mesi, është në momentin më të keq të jetës së tij.
Kombëtarja argjentinase sapo ka humbur finalen e tretë në dy vjet dhe, për herë të parë, idhulli ndjen se nuk mundet.
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Ky fat ka këmbëngulur për ta parë atë të mposhtur. Se suksesi kaq i njohur në Barcelonë, do të jetë i pakapshëm përgjithmonë me ngjyrat kombëtares.
Pastaj, ai ul duart në një gjest të paparë për të, por njerëzor.
“Gjëja e parë që më vjen në mendje, dhe që po mendoja në dhomën e zhveshjes, është se është bërë, që ekipi kombëtar ka mbaruar për mua. Ka katër finale (3 “Copa America” dhe Kupa e Botës 2014), nuk është për mua. E kërkova, nuk ma dhanë, por mendoj se kaq mjafton. Kjo është ajo që ndjej tani. Është një trishtim i madh ajo që na ndodhi përsëri. Për më tepër, më duhet të humbisja dhe penalltinë. Ishte shumë e rëndësishme të bënim një ndryshim.
Lionel Mesi dhe rruga e heroit
Në mesin e shekullit të kaluar, mitologu Josef Kampbell paraqiti një strukturë narrative që, nën emrin “rruga e heroit”, shpjegonte modelet universale të historive të mëdha të njerëzimit. Një arkitekturë skenash që përshkruan udhëtimin iniciativ të një individi të zakonshëm nga thirrja e tij në aventurë në shenjtërimin e tij pasi kaloi humnerën, në ngritjen e tij si një idhull kolektiv.
Në dekadën e fundit të jetës së tij, Mesi eci në atë rrugë deri në këtë Kupë Bote në të cilën, për fat të mirë, ai pi nga eliksiri i lumturisë së përbashkët. Mesi në botën e zakonshme.
Për të, jeta e përditshme në Barcelonë ishte të fitonte “Topin e Artë”, të ishte kampion i Evropës dhe të shkëlqej në një nga skuadrat më të mira të të gjitha kohërave. Ai eci mes trofeve duke shijuar admirimin e shokëve të skuadrës, tifozëve dhe rivalëve. Ai kishte buzëqeshjen e kampionit dhe gëzimin e rinisë.
Thirrja për aventurë
Sfida, ishte t’i rikthente lavdinë e vjetër ekipit kombëtar, titulli i fundit botëror i së cilës ishte tashmë larg. Vendi i tij i lindjes e thirri atë për t’u përballur me një sfidë që dukej gjithnjë e më e paarritshme. Dhe ai iu përgjigj kësaj thirrjeje pa e kuptuar plotësisht vështirësinë e detyrës.
Refuzimi i të ashtuquajturit
Dorëheqja. Disfata e tretë radhazi dhe dyshimet pushojnë së qeni kështu për t’u bërë një siguri mizore. “Unë nuk mundem dhe kjo është arsyeja pse e refuzoj atë thirrje që kam pranuar dikur. Fati nuk mund të ndryshohet, as falë një talenti të pakuptueshëm dhe një vullneti të hekurt.
Takimi me mentorin
Ai u takua me Diego Maradonën lojtarin dhe idhullin e tij të preferuar. Që kur ishte fëmijë, Diego e strehoi, e bekoi dhe u përpoq ta përmbante. Por ajo nuk mund ta çonte atë në të njëjtin vend ku kishte qenë. Megjithatë, prania shpirtërore e Maradonës pas 25 nëntorit 2020 ishte udhërrëfyesi jomaterial, fetar që e shtyu atë në rrugën e tij.
Kalimi i pragut të parë
Në mes të vitit 2021, në mes të pandemisë, Mesi ishte kampion për herë të parë me Kombëtaren Argjentinase. Ai fitoi “Copa America” në “Maracana” kundër Brazilit dhe për një herë, fati u rishkrua. Ishte shenja e parë me fat e një rruge që kishte filluar të bëhej më pak e pjerrët.
Testet, aleatët dhe armiqet
Gjatë turneut të fituar në Rio de Zhaneiro, Mesi u konsolidua si udhëheqësi absolut i një grupi futbollistësh që dinin të ndiqnin shembullin e tij, por, akoma më shumë, nuk e penguan. Ata e kuptuan. Ata e shoqëronin. Pa Lionel Skalonin, Rodrigo de Pol, Pablo Aimar dhe Dibu Martinez, nuk do të kishte hero fitues. As nuk do të kishte pa armiq të fortë. Pa Kristianon dhe pa Mbapenë.
Qasja në shpellën e thellë
Katar 2022 ishte mundësia e fundit. Përfundimi “o tani o kurrë”. Por vetëm në fillim, përsëri disfatë. Arabia Saudite, me anonimitetin e saj total futbollistik, dha një goditje që rriti tensionin e historisë. Kjo e detyroi Mesin të ngurtësonte edhe më shumë lëkurën e tij dhe të mbyllej në vetvete. Por vetëm kaq.Humbja ishte për të larguar “syrin e keq” dhe më pas Argjentina nisi rrugën e triumfit.
Pasi kapërceu pengesën fillestare
Holanda në çerekfinale u bë rreziku më i madh. Një rivalitet historik, një ndeshje që u ndërlikua pas një fillimi triumfues dhe një fitore po aq të rëndësishme sa që u festua njëlloj sikur Argjentina të kish fituar finalen. Dhe në fund, një frazë e paharrueshme. Sa argjentinase aq edhe simbolike. “Ne jemi këtu për të fituar”.
Shpërblimi
Një fitore totale kundër Kroacisë, me një lojë të mrekullueshme, por edhe me karakter. Dhe kalimi në një finale të re. Shpërblimi i vërtetë, një shans më shumë. Një ofertë providence për të demonstruar, këtë herë, se për heroin nuk ka të pamundura.
Kthimi prapa, më shumë probleme
Finalja e Kupës së Botës 2022 kundër Francës është një pjesë e literaturës në vetvete. Me epopenë e Homerit dhe bukurinë e Dantes. Por për Mesin është pengesa më e vështirë. Prova absolute. Një demonstrim i paprecedentë i lojës, por edhe një triumf që zhduket. Pra, nevoja për një rindërtim të ri.
Ringjallja dhe lavdia
Kampioni i botës në Argjentinë. Kampion bote Mesi. Metamorfoza totale. Individi i mposhtur bëhet udhëheqësi kolektiv triumfues. Sot është koha për kënaqësi. Udhëtimi merr kuptim. Sakrifica ka shijen e ëmbël të fitores. Mesi po shijon lavdinë e tij në këtë Kupë Bote 2026. Ai e bën këtë në shoqëri me familjen dhe ata që nuk e tradhëtuar kurrë, trajnerin Skaloni, De Pol, Dibu Martines dhe Lo Selso. Nuk ka vargje të bashkangjitura. Shëmbëlltyra e tij është e plotë.