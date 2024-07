Nisin përgatitjet/ Nëse fitohet kupa në Angli, do të shpallet ditë pushimi

Të dielën do të zhvillohet finalja e Kampionatit Evropian midis Spanjës dhe Anglisë në stadiumin olimpik të Berlinit.

Ndërkohë Anglia është në përfundim për festën, ku pritet të harxhojnë 800 milionë sterlina deri në finale, ku birrat spanjolle do shmangen në mbështetje të tre luanëve qe nuk janë favoritetet për të fituar finale. 2.5 milionë shishe vere dhe po aq shampanjë do blihen nga tifozët me entuziastët, ndërkohë 4 milionë kanaçe dhe shishe birre dhe 1.2 milionë shishe bire me zero për qind alkool do blihen deri të djelën.