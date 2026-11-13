Nga Rexhbeçaj te Dalipi, Kosova po afron njëri pas tjetrit talentet e diasporës

Kombëtarja e Kosovës po kalon një periudhë të rëndësishme në përpjekjet për të afruar futbollistë të rinj dhe cilësorë. Nga Elvis Rexhbeçaj te Lutfi Dalipi, Dardanët po bindin gjithnjë e më shumë lojtarë të formuar në akademi dhe kampionate të forta evropiane që të përfaqësojnë Kosovën.
Pas këtyre afrimeve qëndron puna e vazhdueshme e Federatës së Futbollit të Kosovës (FFK), me presidentin Agim Ademi dhe përzgjedhësin Franco Foda në krye të projektit. Mes lojtarëve të afruar ka ish-përfaqësues të grupmoshave të Zvicrës, Gjermanisë e Kroacisë, si dhe talente që po zhvillohen në klube të mëdha evropiane.
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Synimi është ndërtimi i një skuadre me më shumë cilësi, konkurrencë dhe perspektivë. Sipas të dhënave të paraqitura për grupin aktual, mosha mesatare e Kombëtares ka rënë në rreth 26 vjeç, çka pasqyron rinovimin e saj.
Një shtysë e rëndësishme për këtë proces ishte zgjedhja e Elvis Rexhbeçajt. Mesfushori me përvojë të gjatë në Bundesligën gjermane kishte qenë prej kohësh në vëmendjen e FFK-së. Pas përpjekjeve për ta bindur, ai vendosi të luante për Kosovën dhe debutoi më 6 shtator 2024, kundër Rumanisë.
Rexhbeçaj i shtoi cilësi mesfushës, por vendimi i tij përcolli edhe një mesazh te futbollistët e tjerë të diasporës për seriozitetin dhe konkurrueshmërinë e projektit të Kosovës. Ai u bë shpejt një figurë e rëndësishme e ekipit, ndërsa më pas pasuan afrime të tjera.
Gjatë vitit 2025, radhëve të Kosovës iu shtuan disa lojtarë që e kishin zhvilluar karrierën jashtë vendit. Vesel Demaku erdhi në mars, Bledian Krasniqi në qershor, kurse Leon Avdullahu dhe Veldin Hoxha iu bashkuan skuadrës në shtator.
Avdullahu ishte ndër afrimet më të spikatura, falë zhvillimit të tij në futbollin zviceran dhe përvojës me përfaqësueset e grupmoshave të Zvicrës. Në tetor të vitit 2025 erdhi edhe Albian Hajdari, i cili kishte qenë pjesë e sistemit përfaqësues zviceran.
Hoxha, i formuar në Kroaci dhe pjesë e përfaqësueseve kroate deri në nivelin U21, zgjodhi ta vazhdonte karrierën ndërkombëtare me Kosovën. Në këtë rrugëtim ka pasur rëndësi edhe Fisnik Asllani, të cilin Kosova e kishte bindur më herët të vishte fanellën dardane.
Krahas kërkimit të lojtarëve në diasporë, Franco Foda ka ndjekur nga afër edhe futbollin vendor. Ai ka qenë i pranishëm në ndeshje të Superligës së Kosovës dhe në paraqitjet e klubeve kosovare në garat evropiane, në kërkim të futbollistëve që mund t’i shërbejnë Kombëtares.
Kështu, hapësirë në skuadër kanë gjetur edhe Dion Gallapeni e Ron Raci. Kombëtares A i janë bashkuar gjithashtu lojtarë që më parë kanë qenë pjesë e grupmoshave të Kosovës: Kreshnik Hajrizi, Baton Zabërgja, Milot Avdyli, Leard Sadriu dhe Muharrem Jashari. Kjo qasje e shtrin konkurrencën edhe te futbollistët që zhvillohen në futbollin kosovar, jo vetëm te ata të diasporës.
Përpjekjet për të afruar lojtarë të rinj morën një tjetër përmasë në vitin 2026. Në qershor Kosovës iu bashkuan Dardan Shabanhaxhaj dhe Valmir Matoshi, ndërsa gjatë periudhës shtator-tetor erdhën Erblin Osmani dhe Dion Kaçuri.
Osmani, 18 vjeç, ka debutuar me ekipin e parë të Bayern Munichut. Formimi i tij në një prej akademive më të njohura të Evropës e bën afrimin e tij një investim të rëndësishëm për të ardhmen e Kombëtares. Edhe Kaçuri, 22 vjeç, i sjell Fodës më shumë alternativa dhe konkurrencë në repartet ku kërkon zgjidhje shtesë.
Në nëntor pasoi një valë tjetër: Lindrit Kamberi, Enis Rexhepi dhe Bleon Kurtulus morën ftesat e tyre të para për Kombëtaren A. Kamberi luan te Zurichu dhe sjell përvojë nga futbolli zviceran, ndërsa Rexhepi i Stuttgartit dhe Kurtulus i Malmos, të dy 18-vjeçarë, shihen si investime afatgjata për Dardanët.
Lajmi më i fundit i rëndësishëm erdhi të enjten mbrëma, kur Lutfi Dalipi vendosi të zgjidhte Kosovën. Talenti që ka tërhequr vëmendje të madhe në futbollin evropian bëhet kështu pjesë e projektit afatgjatë të Dardanëve dhe i shton një tjetër mundësi skuadrës në synimin për të rritur cilësinë e konkurrencën.
Afrimi i talenteve, megjithatë, nuk sjell vetvetiu rezultate. Ecuria e ardhshme do të varet nga zhvillimi i lojtarëve, gara brenda grupit dhe aftësia e stafit teknik për t’i bashkuar cilësitë e tyre individuale në një skuadër të fortë.
Sot Kosova ka më shumë alternativa dhe një bazë më të gjerë lojtarësh sesa në fillim të këtij cikli. Dardanët nuk po presin thjesht që talentet e diasporës t’i zgjedhin: po i kërkojnë, po punojnë për t’i bindur dhe po krijojnë kushtet që fanella e Kosovës të bëhet zgjedhja e tyre.