Nga qeni te kali, ja si i kanë pagëzuar kafshët e tyre Isco dhe Muller (FOTO LAJM)

Luis Diaz e ka quajtur qenin e tij Toni Kroos për shkak të fiksimit që ka me gjermanin? Gjithsesi, ai nuk është as i pari dhe as i fundit futbollist që e ben një gjë të tillë.

Isco kur mbërriti në Madrid për të veshur fanellën e Realit, prezantoi edhe qenin e tij të quajtur Messi sigurisht për shkak të dashurisë që ai kishte për argjentinasin si futbollist.

Një tjetër rast është edhe Thomas Muller. Sulmuesi gjerman i fiksuar pas kuajve, e ka quajtur kalin e tij Don Jupp, në nder të Jupp Heynckes, trajneri me të cilin fitoi gjithçka në vitin 2013.