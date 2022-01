Nga profesor në gjyqtar, Waweru Kamaku thyen rrjetet me vrapimin e tij (VIDEO)

Një arbitër ‘DRAMATIK’ i Kupës së Kombeve të Afrikës vodhi shfaqjen në fitoren e Nigerisë ndaj Guinea-Bissau.

Zyrtari i lartë kenian, Peter Waweru Kamaku, kishte fansa në Twitter për sprintin e tij entuziast dhe gjestet e duarve.

Duke iu referuar filmit klasik të Tom Hanks të vitit 1994, ‘Forrest Gump’, njëri shkroi: “Run Forrest run”.

Një tjetër bëri shaka: “Ky njeri vrapon sikur po ndjek një taksi”.

Njëri shtoi: “A është e pamundur lundrimi i Tomit në mision.”

Duke reaguar ndaj Waweru-së që fryn bilbilin e fundit, një tifoz postoi: “Çfarë arbitri dramatik!”

Golat nga sulmuesi Umar Sadiq dhe mbrojtësi William Troost-Ekong panë që Nigeria të kualifikohej nga grupi i tyre me tre fitore dhe nëntë pikë.

Por arbitrimi i Waweru-së padyshim që pati një ndikim të qëndrueshëm te tifozët që shikonin ndeshjen.

Jashtë fushës, zyrtari u diplomua me një Bachelor të Shkencave në Matematikë dhe Shkenca Kompjuterike.

Që nga viti 2019, Waweru ka shërbyer si lektor i lartë në Universitetin e Bujqësisë dhe Teknologjisë Jomo Kenyatta.

Por në vitin 2011, filloi të arbitronte dhe në vitin 2017 u rendit si një zyrtar i FIFA-s./ h.ll/albeu.com

😂🤣

Why is the referee running like that. pic.twitter.com/w2mN2ecejM

— Karo (@Karovoni) January 19, 2022