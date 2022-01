Neymar jep shpresa për Real Madridin

Neymar ka një datë të shënuar me të kuqe në kalendarin e tij, 15 shkurt 2022. Atë ditë PSG dhe Real Madrid takohen në Parc des Princes në ndeshjen e parë të 1/16-tës së Ligës së Kampionëve dhe qëllimi i sulmuesit brazilian është që të rikuperohet plotësisht nga lëndimi i tij në kyçin e këmbës për të qenë në gjendje të shoqërojë Messin dhe Mbappé në sulmin e skuadrës pariziene.

Më 28 nëntor, në një incident fatkeq në ndeshjen e Ligue 1 kundër St Etienne , Neymar Junior ndrydhi kyçin e tij të majtë me dëmtim të ligamentit pasi shkeli keq në këmbën e Macon . Lojtari i Rio de Zhaneiros u largua nga fusha e lojës duke qarë i pangushëlluar dhe me barelë dhe të nesërmen u mësua se do të dilte jashtë për një periudhë prej gjashtë deri në tetë javë.

Mungesa dymujore ka përfunduar dje, por sipas gazetës L’Equipe , lojtari po përmbush afatet e përcaktuara nga shërbimet mjekësore të PSG -së . Neymar tashmë po ecën pa probleme, por ai ende nuk ka arritur të prekë topin në fushë. Megjithatë, si anësori brazilian ashtu edhe klubi janë optimistë dhe shpresojnë se ai mund të jetë gati për të pritur Real Madridin.

Futbollisti tjetër i PSG -së që është mes pambukut për të arritur atë lojë është Sergio Ramos. Teksa Le Parisien ka avancuar sot , ish- kapiteni i Real Madridit u tërhoq nga stërvitjet dje për shkak të shqetësimit muskulor dhe prania e tij në duelin kundër ish-skuadrës së tij është në ajër. /albeu.com