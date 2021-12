Interi javët e fundit po përpiqet të gjejë një marrëveshje për rinovimin e Marcelo Brozovic dhe shenjat për tym të bardhë duken pozitive, por thashethemet që vijnë nga Anglia mund të ndryshojnë kartat.

Sipas raportimeve të The Athletic, në fakt, Newcastle e pronësisë së re arabe do të ishte shumë e interesuar për mesfushorin e Interit dhe do të ishte gati të “çmendej” për të arritur te kroati, i cili kërkon 7.5 milionë euro në sezon për të rinovohet me klubin italian. /albeu.com/