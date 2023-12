Newcastle e bën huazimin e Phillips një ‘prioritet kryesor’ në janar

Newcastle United shpreson të nënshkruajë me Kalvin Phillips të Manchester Cityt si huazim në janar pasi klubi e ka bërë atë objektivin e tyre kryesor.

CFARE NDODHI?

Magpies ende nuk kanë nisur bisedimet zyrtare me Manchester Cityn për një lëvizje të mundshme për mesfushorin, por ata e kanë bërë atë objektivin prioritar të klubit në afatin kalimtar të janarit, sipas The Telegraph.

Kufizimet financiare të Newcastle United tani mund t’i lejojnë ata të shkojnë për një transferim të përhershëm në janar dhe në atë rast, ata do të zgjedhin të nënshkruajnë mesfushorin anglez në huazim.

Eddie Howe do të kishte dashur të forconte skuadrën e tij duke nënshkruar një sulmues, mbrojtës dhe portier të ri, por menaxheri e kupton që klubi nuk është në gjendje të sanksionojë transferimet e kaq shumë lojtarëve të rinj. Ndërsa prioriteti i tyre mbetet Phillips në tregun e transferimeve, ata gjithashtu mund të zgjedhin të nënshkruajnë me ish-kujdestarin e Manchester United, David de Gea, i cili është një agjent i lirë.

A E DINIT?

Mesfushori anglez 28-vjeçar dëshiron të largohet nga Manchester City sa më shpejt që të jetë e mundur pasi të hapet dritarja, por ai ka disa parakushte përpara se të zgjedhë destinacionin e tij të ardhshëm. Ai thuhet se dëshiron të vlerësojë lëvizjen e tij të ardhshme duke kontrolluar nëse do të ketë kohë të rregullt të lojës, pasi ai mbetet me shpresë për të arritur në skuadrën e Anglisë të Gareth Southgate për Euro 2024 që do të fillojë në qershor të vitit të ardhshëm. /AlbEu.com/