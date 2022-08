Nesër Interi nis sezonin, Inzaghi: Skuadra është e kompletuar dhe ne jemi gati

Inter do të nisë sezonin e ri të Serie A mbrëmjen e nesërme ndaj Leçes.

Për këtë ndeshje, Simone Inzaghi ka dhënë konferencën e parë për shtyp për sezonin e ri duke folur për këtë gjë.

Sa dëshirë ka për t’u rikthyer në fushë?

“Ekziston një dëshirë e madhe për t’u rikthyer, kemi bërë një punë të madhe me ata që kanë qenë atje, me kombëtaret që kanë ardhur më vonë, kemi luajtur shumë ndeshje, shumë prej të cilave kanë qenë sfiduese, kemi dashur të konkurrojmë me ekipet që janë para nesh.”

A do të jetë Brozovic atje?

“Ai u stërvit rregullisht, mendoj se do të jetë pjesë e ndeshjes”.

Cila është ideja juaj për merkaton?

“Ekipi është ai që kam rënë dakord me kompaninë dhe pronarët. Skuadra do të jetë kjo, na mungon një lojtar qendror për të zëvendësuar Ranocchian, kompania është duke punuar për këtë dhe mendoj se nuk duhet të flas. Tregu hyrës dhe dalës është i mbyllur”.

Si po kalon Lukaku?

Lukaku punon si të tjerët, ka një vit që është jashtë, po përpiqet të integrohet sa më mirë me të gjithë. Ai nuk është i ri këtu, jam shumë i kënaqur me të, Dzeko, Lautaro dhe Correa. Për Sanchez dhe Pinamonti, ne bëmë disa zgjedhje duke u fokusuar në këto katër që më japin garanci të mëdha”.

Le të flasim për Handanovic dhe Onana

“Janë një burim i madh. Të gjithë e dimë vlerën e Samirit, Onana është shumë i zgjuar dhe po bën shumë mirë. Këtë vit do të ketë mundësitë e tij, për mua dhe për stafin nuk është problem, përkundrazi, është një opsion më shumë”.

A e ndjeni detyrën për të arritur një rezultat?

“Duhet të jetë një vit tjetër i mrekullueshëm, Interi ka për detyrë të aspirojë maksimumin. Skuadra është e pandryshuar, humbëm Perisicin që ishte shumë i rëndësishëm, por ai bëri zgjedhje të tjera. Kemi rikthyer Lukakun, kemi marrë lojtarë funksionalë. Bellanova dhe Asllani kanë dëshira dhe cilësi. Ne synojmë maksimumin, vitin e kaluar krahasuar me kushtet fituam dy trofe, duke humbur një skudeto me vetëm dy pikë, kundërshtarët kanë bërë shumë blerje, kanë investuar shumë por e dinë që Interi do të jetë në rrugën e tyre. ”

Çfarë mësimesh keni sjellë sezonin e kaluar, i cili përfundoi me 84 pikë?

“Ne e analizuam dhe e pamë sezonin e kaluar, duke u përqafuar disa herë. Imazhi i ndeshjes së fundit i mbeti të gjithëve, sesi nerazzurrët u mblodhën rreth të gjithëve. Do të ishte një sezon stratosferik, por Milani në ligë ishte më i mirë se ne.”

Si po vendosen të rinjtë?

“Jam shumë i kënaqur. Nesër për Leçen kam disa dyshime se do të shpërndaj ditën e ndeshjes. Përveç De Vrij, i kam të gjitha çiftet dhe të gjithë po më vënë në vështirësi”.

Si nis ky sezon?

“Krenaria. Krenaria që patëm një sezon të mrekullueshëm, me djemtë, me ekipin, ne ishim një gjë unike. Ne punuam për të fituar trofe, për fat e arritëm, por në futboll nuk duhet të kthehemi kurrë pas. Do të jetë një kampionat anormal. Me 22 ndeshje deri në nëntor, ata që nuk shkojnë në Kampionatin Botëror do të bëjnë një tërheqje të dytë dhe ata që shkojnë atje do të përjetojnë një sezon më kërkues. Dhe ata që shkojnë në fund do të kenë një sezon edhe më kërkues.”

A keni marrë ndonjë siguri për shitjen e frikshme të një lojtari të madh?

“U ra dakord me klubin dhe pronarët. Si trajner i Interit, për respekt për të gjithë, nuk po flas për tregun e transferimeve. Skuadra duhet të mbetet kjo. Klubi e di që ne kemi një problem për ta zëvendësuar me atë të Ranocchias. Fokusi im është te Leçe, jo te tregu, në hyrje apo në dalje”.

A mund të jetë D’Ambrosio opsioni për zëvendës De Vrij?

“Zëvendësuesi do të arrijë. Kur De Vrij mungonte, unë punësova Skriniar atje, i cili luajti shumë mirë. Danilo e bëri këtë kur De Vrij dhe Skriniar nuk ishin atje këtë verë. Ata janë lojtarë që janë fati i çdo trajneri, ata japin kontribut kudo. Nëse De Vrij nuk do të ishte i pranishëm sot, Skriniar do të ishte në mes të mbrojtjes.”

Si e patë Gosens?

“Nesër Gosens do të luajë në krahun e majtë, nuk ka dyshime. Robin është shumë mirë, ai po punon çdo ditë me shokët e tij për t’u përmirësuar gjithmonë.”/ h.ll/albeu.com