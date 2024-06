Nëse Calafiori nuk arrihet, Juventus ka si alternativ B mbrojtësin e Arsenalit

Riccardo Calafiori është një prioritet për Juventusin këtë verë, por marrëveshja mund të jetë e vështirë për t’u arritur, kështu që Zonja e Vjetër ka identifikuar një alternativë interesante nga Arsenali.

Qendërmbrojtësi 22-vjeçar italian shkëlqeu nën drejtimin e Thiago Mottas te Bologna në sezonin 2023-24, duke u shfaqur si një nga mbrojtësit më të talentuar në Serie A.

Ai luajti një rol vendimtar në sulmin historik të klubit në Ligën e Kampionëve. duke tërhequr vëmendjen e Zonjës së Vjetër.

Juventusi dëshiron të ribashkojë Thiago Mottan me Calafiori në Torino, por një klauzolë e Bolognas me Baselin i ndërlikon gjërat, veçanërisht pasi një marrëveshja e mundshme me Bologna mbështetet në dërgimin e lojtarëve të ndryshëm në shkëmbim si Nicolussi Caviglia, Fabio Miretti dhe Tommaso Barbieri.

Basel mban ende 50 përqind të kartonit të mbrojtësit italian nga shitja e ardhshme.

Tuttosport detajon se si drejtori i Juventusit, Cristiano Giuntoli ka gjetur një alternativë interesante nga Arsenali nëse Calafiori nuk arrihet, duke besuar se Jakub Kiwior mund të jetë një alternativ e duhur për skuadrën e Thiago Mottas.

Mbrojtësi 24-vjeçar polak nuk ka gjetur minutat e dëshiruar nën drejtimin e Mikel Artetës dhe mund të largohet nga Londra e Veriut në muajt e ardhshëm. /Telegrafi