Në sezonin 2014/15, Barcelona ishte e pandalshme, por çfarë u dha forcë lojtarëve?

Dieta e fituesve të vërtetë.

Lionel Messi është padyshim një nga futbollistët më të talentuar të të gjitha kohërave, por zgjedhjet e tij ushqimore pas ndeshjes na japin shpresë të gjithëve.

Në sezonin 2014/15, kur Barcelona fitoi tripletën i gjithë ekipi ishte shpesh i varur nga karbohidratet. Kur lojtarët lanë një kërkesë për një vakt pas ndeshjes, Messi zgjodhi një picë të thjeshtë Margherita, Neymar, Iniesta dhe Suarez pica me proshutë dhe djathë, Xavi dhe Busquets, pica vetëm me proshutë. Sergio Buskets porositi edhe fruta, duke treguar se “VETËM ANANAS dhe Luleshtrydhe” do të bënte, shkruan albeu.com.

Çuditërisht, midis mbrojtësve, sanduiçi Nutella ishte opsioni më i popullarizuar. Roberto nuk u ndal me kaq dhe kërkoi një ëmbëlsirë të trefishtë me pastë çokollate.

Javier Mascherano, i cili zgjodhi një sallatë me makarona dhe dy fruta. /albeu.com/