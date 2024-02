Në mesin e tyre edhe Armando Broja, 8 lojtarët që Chelsea planifikon t’i shesë në verë

Chelsea përballet me nevojën për të gjeneruar 100 milionë euro përmes shitjes së lojtarëve përpara datës 30 qershor, një shifër që e ka shtyrë klubin të marrë në konsideratë eksodin e mundshëm të deri në shtatë lojtarë.

Ndër emrat që mund të largohen nga Stamford Bridge janë Lewis Hall, Armando Broja, Romelu Lukaku, Marc Cucurella, Conor Gallagher, Trevoh Chalobah, Kepa Arrizabalaga dhe Ian Maatsen.

Mbrojtësi 19-vjeçar, Lewis Hall, aktualisht i huazuar te Newcastle United, mund të jetë i pari që do të largohet, me një marrëveshje që duket se është në rrugën e duhur për t’u përfunduar sipas Telegraph.

Nga ana tjetër, pritet të largohen edhe mbrojtësit si Ian Maatsen dhe Trevoh Chalobah, si dhe dyshja sulmuese Armando Broja dhe Romelu Lukaku.

Maatsen, i cili po bën përshtypje si i huazuar te Borussia Dortmund, ka një klauzolë lirimi prej 40 milionë euro në kontratën e tij, e cila mund të tundojë një klub për ta aktivizuar atë. Sa i përket Lukakut, e ardhmja e tij në Chelsea duket e pasigurt, me mundësinë e Romës ose interesit nga Arabia Saudite për ta shpëtuar atë.

Nga ana tjetër, Marc Cucurella dhe Conor Gallagher gjithashtu mund të largohen nga klubi, megjithëse Chelsea do të bëjë gjithçka që mundet për të mbajtur Gallagher përmes një zgjatjeje fitimprurëse të kontratës.

Tottenham, i cili po monitoron nga afër situatën e Gallagher, mund të bëjë një lëvizje për të nëse nuk arrijnë një marrëveshje me Chelsean.

Në fund të fundit, Chelsea përballet me një ristrukturim të madh të skuadrës së tij në tregun e ardhshëm të transferimeve të verës, me nevojën për të balancuar librat e tyre dhe për të marrë vendime të vështira për t’u pajtuar me rregullat e Ligës Premier në lidhje me fitimet dhe qëndrueshmërinë.