Juventusi po bëhet gati të mirëpresë mesfushorin francez, Pol Pogba, në radhët e ekipit.

Mesfushori do të transferohet si lojtar i lirë, pas mbylli aventurën me Mançester Junajtid këtë sezon dhe siç e bëjnë të qartë në Itali, ai do të firmosë për katër sezone me “Zonjën” dhe do të përfitojë 8 milionë euro plus bonuset.

“Corriere dello Sport” bën me dije se çdo gjë mund të quhet e mbyllur dhe se zyrtarizimi do të vijë në korrik për shkak të disa çështjeve që klubi ka me buxhetin.