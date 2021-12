Në Angli rastet me Covid-19 shtohen, lojtari i Man Utd rezulton pozitiv

Futbolli anglez është prekur shumë kohët e fundit nga rastet pozitive me Covid-19.

Lojtari i fundit që ka rezultuar pozitiv nga testet molekulare është mbrojtësi i Manchester United, Victor Lindelof. 27-vjeçari nuk mori pjesë në sfidën e djeshme ndaj Newcastle pasi doli pozitiv.

Përmes një postimi në rrjetin social Twitter, “Djajtë e Kuq” bëjnë të ditur se lojtari ka rezultuar pozitiv me Covid-19./ h.ll/albeu.com

Prior to last night’s game, Ralf confirmed @VLindelof has tested positive for COVID-19.

Hope to have you back soon, Victor 👊#MUFC pic.twitter.com/hFTxugvZOy

— Manchester United (@ManUtd) December 28, 2021