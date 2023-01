Në 20 vite ndryshoi 5 klube, le të kujtojmë të gjitha prezantimet e CR7 (FOTO LAJM)

Al-Nasr e prezantoi Cristianon të martën.

Cristiano nënshkroi një kontratë me një klub të ri pesë herë në 20 vite.

• 2003: me xhinse dhe këpucë me stil, Cristiano buzëqesh me modesti në një Old Trafford bosh.

Dhe nën fanellën e Manchester United ishte, sigurisht, pulovra legjendare.

• 2009: Fituesi i Topit të Artë transferohet në Real Madrid, padyshim prezantimi më i madh i karrierës së Cristianos.

85 mijë njerëz erdhën për të parë portugezin.

Ronaldo ishte shumë i shqetësuar para se të dilte, ai shpesh shkonte në tualet në pasqyrë, kështu që fotografët ofruan të bënin një foto edhe atje.

Por më pas ai doli i lumtur, duke qëndruar mes Di Stefanos dhe Eusebios.

• 2018: Pas një Champions League të tretë radhazi, Cristiano largohet për te Juve.

• 2021: Cristiano kthehet në Old Trafford. Është simbolike që tribunat janë sërish bosh.

• 2023: Cristiano në Arabinë Saudite.