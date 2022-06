Fjalët e para të Rudiger si lojtar i Realit: Jam shumë i lumtur që ndodhem te ky ekip

Antonio rudiger është tashmë lojtari më i ri i Real Madrid, ku para pak minutash ai u zyrtarizua nga klubi spanjoll.

29-vjeçari ka folur për herë të parë si lojtar i “Los Blancos”, duke treguar emocionin e madh që ka.

“Jam shumë i emocionuar për të gjitha sfidat përpara dhe mezi pres të luaj ndeshjet e mia me këtë klub të madh”.

Rudiger u transferua me parametra zero nga Chelsea, pasi mbrojtësi gjerman nuk rinovoi kontratën e tij me Chelsea./ h.ll/albeu.com

I’m proud to announce that I’ll be joining @RealMadrid 🙏🏾💪🏾🙌🏾 I’m super excited for all the challenges ahead and can’t wait to play my first games for this huge club. #HalaMadrid #AlwasyBelieve #Hustle pic.twitter.com/zol5Z0NJbe

— Antonio Rüdiger (@ToniRuediger) June 2, 2022