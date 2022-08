NATIONS LEAGUE/ Shansi i fundit për Kombëtaren, dalin në shitje biletat për ndeshjen me Islandën

Kombëtarja shqiptare do të përballet me Islandën më 27 shtator duke nisur që nga ora 20:45, një takim që do të luhet në “Air Albania” dhe është sfida e fundit e fushatës së Nations League.

Për këtë duel, Federata Shqiptare e Futbollit ka nxjerrë në shitje biletat, teksa janë bërë të ditur edhe çmimet e tyre për çdo tribunë.

Një sfidë e rëndësishme kjo për kuqezinjtë të cilët kanë shanset e tyre për tu kualifikuar më tej në këtë kompeticion, teksa kujtojmë se më 24 shtator të besuarit e Edi Rejës do të përballen me Izraelin në transfertë.

Çmimet e biletave janë si më poshtë: