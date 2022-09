Nations League/ E gjithë vëmendja te Angli-Gjermani dhe Hungari-Itali, ja ndeshet e ditës së sotme

Nations League po zhvillon ndeshjet e fundit të saj, teksa skuadrat tashmë mësojnë edhe pozicionimin e tyre në grupe.

Dita e sotme ka rezervuar një sfidë mjaft interesante, teksa Italia do të kërkojë të mposhtë Hungarinë për t’i marrë vendin e parë në grupin 3 në Ligën A. Hungarezët udhëheqin këtë grup me 10 pikë, ndërsa nga krahu tjetër italianët e Mancinit kanë dy pikë më pak dhe vetëm fitoja do iu bënte punë.

Po në këtë grup do të zbresin në fushën e lojës edhe Gjermania dhe Anglia, me dy ekipet që kërkojnë fitoren për moral, pasi edhe në rast fitoreje asnjëra nga skuadrat nuk mund të pozicionohet e para. Nesë gjermanët dalin me 3 pikë përballë “tre luanëve” dhe Italia humbet ose barazon me Hungarinë, vendi i dytë i takon Gjermanisë./ h.ll/albeu.com