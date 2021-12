Napoli me një tjetër rast pozitiv me Covid-19

Napoli shënon një tjetër rast pozitiv me Covid-19.

Pas Lorenzo Insigne që rezultoi pozitiv para ndeshjes ndaj Spezias, tashmë edhe Fabian Ruiz ka rezultuar pozitiv.

Mesfushori spanjoll edhe pse i vaksinuar ka rezultuar pozitiv pas tamponit të kryer ditën e djeshme. Spanjolli është i izoluar në shtëpinë e tij dhe asimptomatik.

Fabian Ruiz kreu një tampon molekular në Spanjë dhe kështu ky është rasti i dytë brenda ekipit napolitan./h.ll/albeu.com

📌 Fabian Ruiz has tested positive for COVID-19 after taking a PCR test in Spain. The midfielder, who is vaccinated, is asymptomatic and is now self-isolating at home pic.twitter.com/RIee868vRs

— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) December 26, 2021