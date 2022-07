Mungon vetëm zyrtarizimi, Zinchenko bashkohet me Arsenalin në Orlando (VIDEO)

Mbrojtësi anësor i Manchester City-t i është bashkuar skuadrës së Arsenalit në Orlando, edhe pse ende nuk është zyrtarizuar.

Ukrainasi do t’i kushtojë Arsenalit rreth 40 milion euro dhe është lojtari i dytë që largohet nga City për te Arsenal në këtë merkato pas Gabriel Jesus.

Gezetari Fabrizio Romano ka shpërndarë pamje teksa shihet mbrojtësi që zbarkon në ambientet e grumbullimit të Arsenal në SHBA./albeu.com

Zinchenko, already wearing Arsenal training kit in Orlando. Deal signed in the afternoon, official soon. ⚪️🔴 #AFC@Arsenalmaan 🎥⤵️pic.twitter.com/AzZv3QzruM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2022