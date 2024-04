FORMACIONET / Mungesa dhe rikthime, Skënderbeu – Tirana me 11-shet më të mira

Skënderbeu dhe Tirana do të përballen në Korçë, sot në orën 18:00 për javën e 30-të të Superiores.

Një duel direkt me dy ekipet që ndahen vetëm nga 1 pikë në renditje. Një ‘minifinale’ me humbësin që do të marrë një goditje të fortë për zonën Final Four.

Korçarët vijnë me dy mungesa të rëndësishme, sulmuesin Ahanonu që u shit te Astana dhe mbrojtësin Vangjeli. Ndërsa bardheblutë do të jenë pa Ermal Metën që vijon të jetë i dëmtuar.

Trajnerët Gvozdenovic e Fagu kanë zgjedhur 11-shet titullare dhe vijnë me më të mirët e mundshëm.

Formacionet zyrtare:

Skënderbeu (4-3-1-2) – Alia; Gerço, Dëumfour, Prençi, Shaqe; Yuri, Rabiu, Janaqi; Liço; Nikaj, Rashica. | Trajner: I. Gvozdenovic

Tirana (3-5-3) – Kozi; Lulaj, Hoxhallari, Mici; Haxhiu, Deliu, Jonuzi, Lushkja, Përgjoni; Abazaj, Latifi. | Trajner: E. Fagu