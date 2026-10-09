Mourinho sqaron gjendjen e Valverdes dhe afatin e rikthimit të Militaos

Mourinho sqaron gjendjen e Valverdes dhe afatin e rikthimit të Militaos

Trajneri i Real Madridit, Jose Mourinho, nuk është ende i sigurt nëse Federico Valverde do të jetë i gatshëm për përballjen e së shtunës ndaj Villarrealit, ndërsa bëri të ditur se Eder Militao do të ketë nevojë për disa javë të tjera për t’u rikthyer.

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Valverde pësoi një dëmtim të gradës së tretë në kyçin e këmbës gjatë humbjes në derbi ndaj Atletico Madrid, para ndërprerjes për ndeshjet e kombëtareve.

Militao, nga ana tjetër, ka bërë përparim të ndjeshëm në rikuperim gjatë javëve të fundit, pasi në prill iu nënshtrua një ndërhyrjeje kirurgjikale për dëmtimin në kofshë.

“Militao nuk do të luajë nesër. Fede Valverde mbetet në dyshim”, deklaroi fillimisht trajneri portugez.

Mourinho shtoi se Militao është në një gjendje shumë të mirë dhe teorikisht mund të aktivizohej edhe të nesërmen, por rikthimi i tij nuk do të ndodhë në atë ndeshje.

“Militao është i pabesueshëm, shumë i mirë. Ai mund të luajë edhe nesër. Por nuk do të luajë nesër, as kundër Romës dhe as kundër Sevillas”, u shpreh ai.

“Atij i duhen edhe disa javë”, përfundoi Mourinho.


Shtuar 9.10.2026 11:35

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