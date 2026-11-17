Jose Mourinho ka dhënë miratimin për largimin e vetëm dy futbollistëve nga Real Madridi gjatë afatit kalimtar të dimrit: Raul Asencios dhe Ferland Mendyt. Çdo transferim tjetër është përjashtuar nga trajneri portugez, i cili synon të ruajë bazën e skuadrës dhe t’i hapë klubit mundësinë për të bërë përforcime të reja.
Plani sportiv i hartuar në Valdebebas më 16 nëntor 2026 nuk parashikon një ndryshim të madh në mes të sezonit. Mourinho ka vendosur gjithashtu që Endrick të qëndrojë në Madrid, pavarësisht minutave të pakta, ndërsa dy mbrojtësit e sipërpërmendur janë të vetmit lojtarë që mund të largohen, pasi nuk kanë regjistruar asnjë paraqitje zyrtare këtë sezon.
Të lidhura
None found
Raul Asensio, 23 vjeç, po përjeton një nisje të vështirë të sezonit. Spanjolli është përballur me dëmtime dhe me konkurrencë të fortë për një vend në repartin defensiv të Real Madridit. Ai aktualisht qëndron jashtë fushës pas një paraqitjeje në një ndeshje miqësore dhe nuk ka debutuar ende nën drejtimin e Mourinhos.
Në skemat e trajnerit portugez, Asensio nuk ka një rol të përcaktuar, pasi vendet në qendër të mbrojtjes mbulohen nga Dean Huijsen, Ibrahima Konate, Antonio Rudiger dhe Eder Militao, të cilët përbëjnë opsionet kryesore dhe të rotacionit.
Për këtë arsye, stafi teknik dhe përfaqësuesit e lojtarit e konsiderojnë huazimin ose transferimin në janar si zgjidhjen më të përshtatshme që ai të rifitojë ritmin dhe të marrë minuta në konkurrim.
Edhe Ferland Mendy ndodhet në një pozicion të ngjashëm. Mbrojtësi francez nuk ka luajtur asnjë minutë gjatë sezonit 2026/27, ndonëse kontrata e tij me Real Madridin skadon në qershor 2028.
Situata e tij është përkeqësuar edhe nga fakti se ka zbritur në vendin e tretë në hierarkinë për krahun e majtë të mbrojtjes. Përpara tij qëndrojnë Marc Cucurella dhe Alvaro Carreras, duke e lënë Mendyn pa hapësira reale për të luajtur në La Liga apo në Ligën e Kampionëve.
Përtej këtyre dy rasteve, Mourinho nuk planifikon ndryshime të tjera të rëndësishme në skuadër gjatë merkatos së dimrit. Ai beson se grupi aktual ka forcën e nevojshme për të përballuar fazën vendimtare të sezonit dhe vazhdon të mos pranojë largimin e Endrick, pasi është i bindur se sulmuesi i ri brazilian do të ketë një rol të rëndësishëm në pjesën e dytë të kampionatit.
Gjatë nëntorit dhe dhjetorit 2026, drejtuesit sportivë të Real Madridit do të zhvillojnë kontakte me agjentët e Asencios dhe Mendyt për të shqyrtuar ofertat e mundshme. Nëse para hapjes së merkatos së dimrit mbërrijnë propozime të kënaqshme, të dy mbrojtësit do të largohen nga Santiago Bernabeu në janar 2027, si dy të vetmet dalje të miratuara nga Mourinho.