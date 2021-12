Tashmë në Angli po flitet se Everton është i interesuar për portugezin Jose Mourinho.

Mourinho ndodhet në vështirësi me klubin italian pasi rezultatet dhe pritshmëritë e klubit nuk janë ato që Mou po tregon deri më tani. Portugezi ka thënë se do të qëndrojë deri në fund të kontratës me klubin kryeqytetas.

Gazeta “Star” thotë se në kushtet e duhura, Mourinho nuk do të kishte problem të rikthehej përsëri në Angli, në këtë rast tek Everton./h.ll/albeu.com