Mourinho ironizon për çështjen e Man Cityt: Vendimi përfundimtar mund të vijë kur të jem 80 vjeç

Jose Mourinho ka komentuar çështjen e Manchester Cityt dhe hetimet për financat e klubit, gjatë një interviste të gjatë për të përditshmen italiane Corriere dello Sport. Trajneri i Real Madridit, i cili ka qenë rival i Cityt për shumë vite në Ligën Premier, foli edhe për gjyqtarët dhe përvoja të ngjashme që ka kaluar gjatë karrierës.
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Portugezi u intervistua në Romë, qytet ku ka drejtuar më parë dhe ku do të rikthehet për ndeshjen e ardhshme të Ligës së Kampionëve. Për procesin ndaj Cityt, ai bëri një koment me ironi, duke vënë në dukje se procedurat mund të zgjasin shumë.
“Manchester City? Do të doja të qeshja pak me këtë. Besoj se do të arrihet në një përfundim, por, meqë jam në të gjashtëdhjetat, do të më duhet shumë fat që të jem ende këtu kur të merret vendimi përfundimtar. Fillimisht do të ketë një vendim e më pas një apel… Do të jem 80 vjeç”, u shpreh Mourinho.
Ai mohoi se problemet me gjyqtarët lidhen me të, duke ia atribuar ato fatit të keq dhe kohës kur është bashkuar me klube të caktuara. Mourinho përmendi periudhën e tij te Real Madridi, kur, sipas tij, kaloi dhe vuajti vitet e rëndësishme të rastit Negreira, ndonëse atëherë askush nuk ishte në dijeni të çështjes.
“Pastaj, në Turqi, ndodhi skandali i madh. Shpesh e kam gjetur veten në situata të tilla”, përfundoi trajneri portugez.
Manchester City është shpallur fajtor për 114 nga 115 akuzat e Ligës Premier lidhur me rregullat e ndershmërisë financiare. Mourinho, gjatë periudhës për të cilën bëhet fjalë, drejtoi klube si Chelsea, Manchester United dhe Tottenham Hotspur.