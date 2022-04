Morata thotë: Tevez më bëri futbollist

Alvaro Morata flet për DAZN dhe gjatë intervistës flet edhe për marrëdhënien unike me Carlos Tevez.

Spanjolli shpjegoi rëndësinë me Apache-n gjatë kohës që luajtën te Juve për dy sezone.

“Falënderova Karlosin se nuk e kisha bërë kurrë. Më bëri futbollist, erdha këtu me pak eksperiencë, për mua ai është një nga lojtarët më të fortë, ka teknikë dhe cilësi, mund të rrëzojë mure ose t’i ndërtojë”, ka shpjeguar Morata. Për mua do të ketë pak lojtarë të tillë në histori: ai mund të fitonte një lojë i vetëm ose të vendoste ekipin mbi supet e tij. E falënderova, ai më tha se ishte i lumtur që më pa dhe se nuk e priste që unë të kisha fiziku për të luajtur në të majtë. Më pas folëm për shumë gjëra, ai e di që unë jam përmirësuar shumë në atë vit që luajta me të”. /albeu.com/