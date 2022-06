Monza e Berlusconit shpërthen me më shumë forcë se kampioni i Premier League, Leicester

Monza, një klub me 109 vjet histori dhe i blerë në vitin 2018 nga biznesmeni dhe ish-kryeministri italian Silvio Berlusconi, do të luajë sezonin e ardhshëm në Serie A për herë të parë në historinë e tij.

“Është një gëzim i madh dhe për të gjithë Brianzën, një nga provincat më punëtore në Itali, një gëzim që nuk e prisnin. Është e qartë, duke qenë në Serinë A, tani duhet të synojmë të fitojmë kampionatin dhe më pas. Ligën e Kampionëve”, tha Berlusconi, duke siguruar se do të investojë për ta realizuar këtë.

Sipas parashikimeve të Betfair, sezonin e ardhshëm Monza do të regjistrojë një ogur të ngjashëm me atë të Leicesterit legjendar në Angli.

Verona mitike e viteve ’80

Shumë në Itali kujtojnë një arritje të vjetër për Berlusconin dhe njerëzit e tij për t’u frymëzuar nga secili në sezonin e ardhshëm. Deri në vitin 1985, Verona kishte përfunduar e katërta dhe e gjashta në Serie A , duke arritur në finalen e Kupës së Italisë në sezonet e tyre të para pasi u promovuan në 1982, megjithëse askush nuk priste që skuadra e Osvaldo Bagnoli të merrte titullin në 1984 -85.

Frymëzimi jashtë Italisë

Jashtë Italisë, bëmat e tjera, përveç Leicesterit, mund të frymëzojnë Monzën. Në Francë, Monaco (1978), St-Etienne (1964) dhe Bordeaux (1950) fituan ligën franceze si lojtarë të rinj, por suksesi i Montpellier në 2012 ishte ndoshta më befasuesi, jo vetëm për shkak të nënshkrimeve të mëdha të ndërmarra nga Paris Saint-Germain.pas ardhjes në 2011 të pronarit të saj të ri nga Katari. Por skuadra modeste e RenE Girard fitoi ligën franceze. “Kjo tregon se nuk duhet të kesh frikë nga askush dhe se paratë nuk blejnë lumturinë”, tha trajneri, fjalë të ngjashme me ato të Berlusconit këto ditë.

Monza nuk është një ekip i sapoformuar, ai u themelua në vitin 1912. Përgjatë historisë së tij më shumë se 100 vjeçare, klubi iu nënshtrua dy rithemelimeve, një në 2004 dhe një tjetër në 2015 , për t’u bërë Associazione Calcio Monza, megjithëse ky ndryshim emri nuk do të vijnë deri në vitin 2019, vit në të cilin skuadra ishte tashmë pjesë e grupit financiar Fininvest, në pronësi të Silvio Berlusconit. Manjati italian interesohet për të në vitin 2018 dhe merr kontrollin e tij për tre milionë euro.

Me rikthimin në Kategorinë e Dytë, skuadra lombarde ka një potencial të konsiderueshëm ekonomik dhe e mbyll vitin me lojtarë me përvojë në Serinë A, si Balotelli apo Kevin-Prince Boateng, si dhe futbollistë të tjerë premtues italianë . Tekja e fundit e Berlusconit synon shumë lart. /albeu.com/