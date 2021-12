Manolas largohet nga Napoli në janar, ka arritur marrëveshjen me skuadrën e origjinës

Kostas Manolas largohet nga Napoli për t’u kthyer në Greqi .

Qendërmbrojtësi tashmë i është nënshtruar një ekzaminimi mjekësor me Olympiacos dhe do të nënshkruajë një kontratë trevjeçare.

Manolas prej kohësh e kishte humbur vendin e titullarit te skuadra me Napolit, me Rrahmanin që tashmë është partner me Koulibaly në mbrotje.

Kalimi i tij tek gjigandët grek në fakt ishte një lëvizje që erdhi e papritur duke befasuar jo pak opinionin. r.t/albeu.com